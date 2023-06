In Wangen ist am Montagnachmittag ein junger Mann während eines Polizeieinsatzes derart ausgerastet, dass die Beamten ihn fesseln müssen. Der Heranwachsende, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, hatte einen Streifenwagen beschädigt und einen Polizisten verletzt

Die Polizei war am Nachmittag zu einem Streit zwischen dem jungen Mann und seiner Mutter in der Straße Am Waltersbühl gerufen worden. Wegen des Zustandes des Mannes riefen die Beamten einen Krankenwagen. Während der Wartezeit setzten die Polizisten den jungen Mann in einen Streifenwagen. Dabei bekam der Heranwachsende der Polizeimeldung zufolge wohl wieder einen Schub und rastete aus.

Scheibe von Streifenwagen eingetreten

Der Mann bedrohte die Polizisten und versuchte sie mit Faustschlägen zu verletzten. Als die Beamten ihn daraufhin mit Handschellen fesselten, trat der Mann von Innen die Scheibe des Polizeiautos ein. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Wegen seines Zustandes wurde der Heranwachsende schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Ihm drohen jetzt strafrechtliche Konsequenzen.