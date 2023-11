Seit Dienstag wird ein 31-jähriger Mann aus Augsburg vermisst. Er könnte sich am Tegelberg im Ostallgäu aufhalten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der 31-jährige Maximilian Weigert aus Augsburg wird nach Angaben der Polizei seit Dienstag vermisst. Laut den Beamten könnte er am Tegelberg in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) unterwegs sein. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der 31-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei bittet die Bevölkerung deshalb um Mithilfe.

Kriminalpolizei Augsburg

Beschreibung des vermissten Mannes

Maximilian Weigert wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 1,85 Meter groß

90 Kilogramm schwer

schlank

dunkles, kurzes Haar

er trug vermutlich eine Jeans, einen einfarbigen Pullover und eine blaue, knielange Jacke

Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise

Wer weiß, wo sich der 31-Jährige seit seinem Verschwinden aufgehalten hat oder wo er sich derzeit befindet, soll sich mit der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/3233810 oder der Polizeiinspektion Füssen unter der Telefonnummer 08362 91230 in Verbindung setzen oder den Polizeinotruf 110 wählen.