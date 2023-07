Seit Montag, 26. Juni, wird ein 15-Jähriger aus Immenstadt vermisst. Die Polizei sucht nach ihm und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 15-jährigen Benedikt Brecht. Am Montag, 26. August, verließ er gegen 18:00 Uhr seine Wohnanschrift in Immenstadt. Seitdem gilt er als vermisst.

In der Vergangenheit hielt er sich laut Polizei in den Bereichen Kempten, Altusried, Immenstadt und Reutlingen auf. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass er in die Niederlande weiterreisen könnte.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise

Die bisherige Suche der Polizei nach dem Teenager verliefen ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hilfe. Wer hat den Jugendlichen gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090 entgegen.

Der Jugendliche wird folgendermaßen beschrieben:

1,88 Meter groß

schlank

sehr kurz rasiertes Haar

braune Augen

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 15-Jährige:

Auch interessant für dich: Überfall mit Spielzeugwaffe

Versuchter Überfall in Immenstadt: Jugendliche bedrohen Rentner bei Spaziergang

blaue Shorts

weißes T-Shirt

blaue Baseballcap

weiße Socken von Nike

blau-weiße Adiletten

Der Jugendliche hat allerdings Wechselkleidung dabei.