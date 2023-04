Knapp 1,2 Kilogramm Kokain haben Grenzpolizisten am Mittwochabend auf der A8 im Landkreis Rosenheim sichergestellt. Die Beamte hielten ein Auto mit zwei jungen Belgierinnen an. In einem Schmugglerversteck entdeckten sie dann die Drogen.

Am Mittwochabend hielten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling gegen 22:15 Uhr zwei 21-jährige Belgierinnen auf der A8 auf Höhe Bad Feilnbach an, die mit ihrem Auto Richtung Süden unterwegs waren. Die Grenzpolizisten lagen mit ihrem Verdacht richtig: Als sie den schwarzen Mercedes durchsuchten, entdeckten sie in einem speziellen Schmuggelversteck knapp 1,2 Kilogramm Kokain und stellten es sicher.

Belgierinnen müssen in Untersuchungshaft

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen. Ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Traunstein erließ Haftbefehle gegen die beiden Frauen. Sie mussten daraufhin in Untersuchungshaft.