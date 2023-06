Bei Kontrollen in der Tuner- und Poserszene am Donnerstag hat die Polizei Schwaben Süd/West in Füssen wieder mehrere Verstöße aufgedeckt. Bei einem Auto waren sogar alle vier Reifen komplett abgefahren.

Bei dem laut Polizei "hochmotorisierten Fahrzeug", waren alle Reifen so stark abgenutzt, dass teilweise die Karkasse bereits sichtbar war. Der Autofahrer erhielt von den Beamten eine Bußgeldanzeige.

Polizei beschlagnahmt Kennzeichen

Bei drei weiteren Fahrzeugen stellte die Polizei unter anderem mit Folie abgedeckte Rückleuchten. An einem Audi und einem BMW waren die Gewindefahrwerke so tief eingestellt, dass die Räder den Kotflügel streiften. Bei den beiden Fahrzeugen stellten die Polizisten die Kennzeichen sicher und übergaben sie den jeweiligen Zulassungsstellen.