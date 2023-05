Polizeibeamte haben am Donnerstag eine gesuchte Frau in Kempten verhaften wollen - die Frau schloss sich daraufhin in ihrem Auto ein.

Die Zivilstreife stoppte das Fahrzeug der Frau im Laufe des Donnerstag. Während der Kontrolle weigerte sich die gesuchte Frau ihre Ausweisdokumente den Polizeibeamten zu zeigen. Stattdessen schloss sich die 55-Jährige in ihrem Auto ein.

Polizei musst Auto mit Gewalt öffnen

Trotz mehrfacher Aufforderung blieb die 55-jährige Frau in ihrem Auto sitzen. Die Polizeibeamten mussten das Auto schließlich mit Gewalt öffnen. Danach ließ sich die Gesuchte widerstandslos festnehmen. Die Frau befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Nach Angaben der Polizei lagen gegen die Frau mehrere Haftbefehle vor.