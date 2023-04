Eine ernüchternde Bilanz hat am Mittwoch die Polizei gezogen, nachdem sie rund zwei Stunden lang die Geschwindigkeit auf der A96 bei Kißlegg (Landkreis Ravensburg) überprüft hat. Denn mehr als jeder Vierte war dort zu schnell unterwegs.

Die Beamten kontrollierten am Mittwochmorgen an der A96, Auffahrt Kißlegg, in Richtung München den Verkehr, als es regnete. Dort wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei Nässe auf 80 km/h reduziert. Doch viele hielten sich während der rund zweistündigen Messung nicht daran. Wie die Polizei berichtet, war mehr als jeder vierte Fahrzeuglenker zu schnell unterwegs.

282 Verstöße innerhalb von zwei Stunden

In dieser kurzen Zeit stellten die Beamten insgesamt 282 Verstöße fest. 29 Fahrer waren sogar so schnell unterwegs, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der traurige Spitzenreiter, ein Renault-Fahrer, war trotz der Nässe mit 148 km/h unterwegs. Er muss nun wohl seinen Führerschein für einige Zeit abgeben.