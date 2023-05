Motorradfahrer im Allgäu nahm die Polizei am Pfingstwochenende genau unter die Lupe. Neun von ihnen mussten ihr Motorrad stehen lassen.

Die Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Schwaben Süd / West kontrollierte nach eigenen Angaben das gesamte Pfingstwochenende über den Motorradverkehr im Ober-, West- und Ostallgäu. Von Samstag bis Montag überprüften die Beamten etwa 200 Motorräder.

Motorradreifen haben nicht die nötige Profiltiefe

An sieben Motorrädern bemängelten die Beamten, dass ihre Reifen nicht die nötige Profiltiefe hatten. Die Fahrer müssen deshalb mit einem Bußgeld zwischen 60 und 75 Euro sowie einen Punkt in Flensburg rechnen. Außerdem waren drei Fahrzeuge zu laut. Die Polizisten führten das auf die Abgas-Anlagen, teilweise in Kombination mit dem verbauten Luftfilter, zurück. Die Fahrer mussten ihre Maschinen stehen lassen. Außerdem kommt auf sie ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro zu.

Motorräder sind zu laut

Auch für sechs andere Motorradfahrer endete ihre Ausfahrt an der Kontrollstelle. Sie hatten ihre Maschinen nämlich mit unzulässigen Bauteilen ausgerüstet. Das führte dazu, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Jeweils 90 Euro und ein Punkt werden hierbei fällig.

Am Pfingstmontag überprüften die Polizisten außerdem, wie schnell die Motorradfahrer auf den Allgäuer Straßen unterwegs waren. Das Radar-Gerät blitzte insgesamt neun Motorräder. Der Schnellste von ihnen war mit 106 km/h im 70er Bereich unterwegs.

Quad-Ausfahrt junger Ostallgäuer findet abruptes Ende

Ein abruptes Ende fand auch die Ausfahrt mehrerer junger Ostallgäuer, die mit Quads unterwegs waren. Nahe der Kontrollstelle - die Polizisten konnten sie bereits sehen - wechselten der Fahrer und der Beifahrer eines Quads die Plätze. Als die Polizisten sie anschließend kontrollierten, stellten sie fest, dass beide Männer nicht die nötige Fahrerlaubnis für das Quad hatten. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu

Wenig später näherte sich der Halter des Quads auf einem weiteren Quad. Er erkundigte sich, warum seine Freunde kontrolliert wurden. Weil er sich vorher hätte vergewissern müssen, dass die Fahrer seines Quads den nötigen Führerschein dafür haben, muss er sich nun wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.