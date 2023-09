Ein Füssener Seniorenheim vermisste am Sonntagabend einer ihrer Bewohner. Die Polizei suchte anschließend intensiv nach dem Senior - und wurde nach zwei Stunden fündig.

Einer Mitarbeiterin eines Seniorenheims in Füssen-West fiel laut Polizei am Sonntag gegen 17:30 Uhr auf, dass ein 88-jähriger Bewohner fehlte. Die Polizei suchte anschließend mit fünf Streifenbesatzungen nach dem Vermissten.

Vermisster Senior liegt in Füssen auf Grünfläche am Boden

Nach über zwei Stunden wurden sie fündig. Der 88-Jährige lag in der Hiebeler Straße auf einer Grünfläche am Boden. Die Polizei übergab den Mann vorsorglich zur ärztlichen Behandlung an den Rettungsdienst.