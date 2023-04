In Illertissen hat eine Polizeistreife am Samstagvormittag einen Autofahrer dabei erwischt, wie er am Steuer einen Joint rauchte. Neben dem Drogenkonsum stellten die Beamten bei einer anschließenden Kontrolle allerdings noch andere Verstöße fest.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des 34-jährigen Mannes wurden nicht nur drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten in der Mittelkonsole auch noch drei Joints. Im Seitenfach der Fahrertüre wurde außerdem ein schwarzes Mäppchen mit etwa 15 Gramm Haschisch und einer geringen Menge an Kokain entdeckt.

Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis

Die Drogen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten auch noch fest, das der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun gleich mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz, sowie nach dem Betäubungsmittelgesetz.