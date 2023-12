Die Polizei wird in Jettingen zu einem Hausfriedensbruch gerufen und findet bewaffnete Jugendliche vor.

Die Polizei hat in Jettingen am Sonntagabend mehrere Jugendliche auf einem Firmengelände angetroffen und dabei Waffen gefunden. Laut der Polizei in Burgau (Landkreis Günzburg) hatte ein Geschäftsmann die Beamten gerufen, weil sich zum wiederholten Male mehrere Jugendliche verbotenerweise auf seinem Grundstück befanden. Diese hätten in der Vergangenheit Sachbeschädigungen begangen und gegen zwei Jugendliche aus der Gruppe bestand zudem ein Hausverbot. Weiter meldete der Geschäftsmann, dass einer der Jugendlichen zudem ein Messer dabei habe.

Schlagring und Teleskop-Schlagstock: Polizei zeigt Jugendliche in Jettingen an

Vor Ort konnten die Polizeibeamten dann mehrere Jugendliche auf dem Gelände in der Hauptstraße antreffen. Bei der Aufnahme der Anzeige stellte sich dann heraus, dass mehrere Jugendliche bewaffnet waren. Ein Jugendlicher führte einen Schlagring mit sich, ein anderer war mit einem Teleskop-Schlagstock bewaffnet. Beide Gegenstände fallen unter das Waffengesetz und sind verboten. Die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren gegen die Jugendlichen ein und ermittelt zudem wegen Hausfriedensbruch.