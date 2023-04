Beamte der Polizeiinspektion Buchloe führten am Freitag, 14.04.2023 auf der B12 zwischen Buchloe und Germaringen ganztägig Kontrollen des Schwerlastverkehrs durch. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, darunter auch Geschwindigkeitsübertretungen und Schäden an den Fahrzeugen.

Massive Geschwindigkeitsübertretungen

So wurde zunächst ein Lkw-Fahrer einer Münchner Spedition festgestellt, der auf der Bundesstraße mit 84 Stundenkilometer das Tempolimit von 60 km/h deutlich überschritt. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren im niedrigen, dreistelligen Bereich und ein Punkt in Flensburg. Der Fahrer einer niederländischen Spedition konnte diesen Wert noch toppen indem er mit satten 93 Stundenkilometern auf der Bundesstraße fuhr. Außerdem wurden bei ihm zum Teil erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. In einem Fall brachte der Niederländer lediglich eine tägliche Ruhezeit von 5,5 Stunden anstatt der mindestens geforderten neun Stunden ein. Der Spediteur und der Fahrer mussten zur Sicherung des Bußgeldverfahrens, jeweils eine Sicherheitsleistung im mittleren, dreistelligen Bereich hinterlegen.

Fahrer mit Handy am Steuer

Einen russischer Lkw-Fahrer erwischten die Beamten dabei, wie er während der Fahrt auf seinem Handy herumtippte und dabei auch noch mit einer Geschwindigkeit von 81 Stundenkilometern zu schnell unterwegs war. Bei der technischen Kontrolle seines Lkw stellten die Beamten fest, dass ein Reifen am Sattelauflieger auf der Lauffläche massiv beschädigt war. Die Weiterfahrt wurde erst gestattet nachdem der Reifen vor Ort gewechselt wurde. Für das benutzten des Mobiltelefons und den Geschwindigkeitsverstoß musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung im niedrigen, dreistelligen Bereich hinterlegen.

Fehlerhafte Tachoaufzeichnung

Bei der Kontrolle eines bulgarischen Gespanns, das einen Kleintransporter mit Anhänger transportierte, stellten die Polizisten fest, dass der analoge Tachograf des Zugfahrzeugs fehlerhaft aufzeichnete. Außerdem war die vorgeschriebene Prüfung des Tachografen seit knapp einem Jahr abgelaufen. Weiter wurde festgestellt, dass der Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B12 von 80 km/h um 23 km/h überschritten hatte. Auch hier mussten Fahrer und Spedition je eine Sicherheitsleistung im mittleren, dreistelligen Bereich hinterlegen. Es wurde die Weiterfahrt unterbunden bis eine entsprechende Prüfung des Geräts nachgeholt wurde.

Schlecht gesicherte Ladung

Die Kontrolle eines deutschen Sattelzugs ergab, dass der Fahrer die Ladung von insgesamt 22 Tonnen unzureichend gesichert hatte. Der Fahrer wählte als Sicherungsart das sogenannte Niederzurren mittels Spanngurten. Allerdings waren nahezu alle verwendeten Gurte so stark beschädigt, dass sie nicht mehr hätten verwendet werden dürfen. Der Fahrer musste die Ladung nachsichern. Bei der technischen Kontrolle des Lkw wurde am Auflieger ein Reifen festgestellt, der in der Mitte der Lauffläche ein Restprofil von unter 0,3 mm aufwies. Außerdem stellten die Beamten fest, dass die Druckluftleitung zur Bremsanlage des Aufliegers einen deutlich hörbaren Druckluftverlust aufwies. Die Weiterfahrt zu einer nahegelegenen Werkstatt wurde noch gestattet nachdem der Fahrer seine Ladung ordnungsgemäß gesichert hatte. Auch hier erwarten Fahrer und Spedition ein Bußgeldverfahren.

Bußgeldverfahren gegen Spedition

Zu guter Letzt stellten die Beamten einen Sattelzug mit estnischer Zulassung fest. Der litauische Fahrer verstieß ebenfalls gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit was ein Verwarnungsgeld von 50 Euro zur Folge hatte. Die Spedition erwartet hingegen noch ein Bußgeldverfahren im mittleren, dreistelligen Bereich, da sich das Unternehmen seit der Erstzulassung des Lkw im Jahr 2016 nicht wie erforderlich am digitalen Kontrollgerät angemeldet hatte. Bei vier Fahrzeugen stellte die Poizei jedoch keine Beanstandungen fest.