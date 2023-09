Die Reise Richtung Italien endete am Montag für einen Mann in U-Haft. Er hatte 16 Kilo Drogen dabei, als ihn die Polizei auf der A7 bei Nesselwang kontrollierte.

Kemptener Bundespolizisten kontrollierten in der Nacht auf Montag gegen 3:00 Uhr auf dem Pendlerparkplatz Nesselwang einen Autofahrer aus Holland, der auf der A7 in Richtung Süden unterwegs war. Der 23-Jährige hatte laut Polizei alle notwendigen Dokumente für sich und sein Auto dabei. Trotzdem wirkte der junge Mann ziemlich nervös. Die Beamten fragten daraufhin nach Waffen und Drogen, was der Niederländer aber verneinte.

Bundespolizisten finden auf der A7 bei Nesselwang über 16 Kilo Drogen im Kofferraum eines Holländers

Er sagte den Polizisten, dass er zwischen Rotterdam und Antwerpen wohne und jetzt auf dem Weg nach Süditalien sei, um seinen Vater für ein paar Tage zu besuchen. Als die Beamten anschließend den Kofferraum seines Autos durchsuchten, fanden sie drei schwarze Säcke. Darin befanden sich in Plastiktüten und -folien verpackt Substanzen, die verdächtig nach Drogen aussahen. Der Autofahrer gab sich unwissend. Drogenschnelltests schlugen aber unter anderem auf Amphetamin an. Insgesamt brachten es die Drogen auf ein Gewicht von über 16 Kilogramm.

Drogen haben einen Wiederverkaufswert von circa 150.000 Euro

Die Bundespolizisten informierten das zuständige Zollfahndungsamt München über ihren Fund. Wie der Zoll später mitteilte, handelt es sich bei den beschlagnahmten Drogen um Ketamin, Ketamin-3 MMC-Mischung, Ecstasy-Tabletten und MDMA. Der Zoll schätzt ihren Wiederverkaufswert auf circa 150.000 Euro.

Holländer muss ins Gefängnis Kempten in Untersuchungshaft

Am Montagvormittag brachten die Zollbeamten den 23-Jährigen zum Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten einen Haftbefehl erließ. Anschließend brachten die Polizisten den jungen Mann ins Kemptener Gefängnis. Das Auto des Niederländers stellte die Polizei sicher.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des Zollfahndungsamtes München und des Bayerischen Landeskriminalamtes führt nun die weiteren Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten.