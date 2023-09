Ein 21-jähriger Mann hat vor einer Diskothek in Kempten gewütet. Der Abend endete in Gewahrsam.

Ein 21-jähriger Mann hat am frühen Samstagmorgen vor einer Diskothek in Kempten gewütet. Der Mann war zunächst von einem Securitymitarbeiter der Disco an der Tür abgewiesen worden. Daraufhin schlug er dem 35-jährigen Angestellten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Mann attackiert auch Polizeikräfte vor Diskothek in Kempten

Auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten verhielt sich der 21-Jährige extrem aggressiv. Unter anderem habe er einen der Beamten angespuckt. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, wurde er von den Beamten in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle der Polizei verbringen. Ihn erwarten jetzt gleich mehrere Anzeigen.