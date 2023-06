Schulschwänzer sind der Polizei am Montag am Flughafen Memmingen ins Netz gegangen. Sie registrierte 13 Verstöße gegen die Schulpflicht.

Verspätet aus den Pfingstferien zurückgekehrt sind am Montag einige Familien am Allgäu Airport in Memmingen. Die Beamten der Grenzpolizei Memmingen am Allgäu Airport registrierte insgesamt 13 Verstöße gegen die Schulpflicht.

Polizei zeigt Eltern von Schulschwänzern an und informiert Schulämter

Die Eltern und Erziehungsberechtigten, die aus Bayern und Baden-Württemberg stammten, hatten laut Polizei einfach eigenmächtig die Pfingstferien verlängert. Sie hatten ihre Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren an deren Schulen kurzerhand „krank“ gemeldet.

Die Beamten stellten die Personalien fest und eröffneten jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Erziehungsberechtigten. Die Polizisten waren außerdem die zuständigen Schulämter informieren. Alle Betroffenen kassierten eine Anzeige. Anschließend konnten sie ihre Heimreise fortsetzen.

Rund 200 Verstöße gegen die Schulpflicht innerhalb eines Jahres am Allgäu Airport

Stehen Ferien vor Tür - oder gehen zu Ende - greift die Polizei mittlerweile regelmäßig Schulschwänzer am Flughafen Memmingen auf. Anfang März kamen einige Eltern mit ihren Kindern zu spät aus den Faschingsferien zurück. Ende März wollten einige etwas früher in die Osterferien starten. Diese Fälle zeigen: Die Versuchung ist groß. Denn gerade in den Ferien klettern die Preise für Flugtickets und Übernachtungen in die Höhe. Wer außerhalb der Ferien fliegt, kann also ein paar Euro sparen. Das Problem: Eltern verletzten damit die gesetzliche Schulpflicht. "Die Schulpflicht bedeutet, das Kinder prinzipiell in der Schule zu sein haben, außer eben es sind Ferien oder die Kinder sind krank", erklärt Holger Stabik im Podcast zum Thema Schulpflicht auf all-in.de.

Innerhalb eines Jahres registrierte die Polizei demnach rund 200 solcher Verstöße am Flughafen Memmingen. Wie Eltern reagieren, wenn sie erwischt werden und welche Strafe ihnen blüht, erklärt Stabik im Podcast auf all-in.de.