In Bad Wurzach stand in der Nacht zum Dienstag ein landwirtschaftliches Gebäude in Vollbrand. Mehrere Pferde und ein Fohlen starben.

In Bad Wurzach ist in der Nacht zum Dienstag ein Brand in einem Strohlager und einer Werkstatt ausgebrochen. Gegen 20 Uhr hatten Anwohner die Rettungskräfte über das Feuer informiert.

Feuer in Bad Wurzach: Pferde und Fohlen sterben

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, berichtet das Polizeipräsidium Ravensburg. Da in dem Gebäude auch ein Stall untergebracht war, kamen bei dem Feuer vier Pferde und ein Fohlen ums Leben.

Brand in Bad Wurzach: Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

Während der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Der Retter erlitt einen Stromschlag und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. In dem Gebäude war neben dem Stall, dem Stohlager und auch ein Lager und eine Werkstatt untergebracht. Durch das Feuer wurden auch drei Traktoren, mehrere landwirtschaftliche Geräte und eine Photovoltaikanlage zerstört.

Hoher Sachschaden bei Feuer

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1 bis 1,5 Millionen Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.