Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr am Sonntagnachmittag in Neu-Ulm gerufen worden. Ein Pferd war dort in den Illerkanal gestürzt und mehrere hundert Meter weit abgetrieben.

Eine 44-Jährige ritt laut Polizei am Sonntagnachmittag mit ihrem Pferd auf einem Feldweg den Illerkanal in Neu-Ulm entlang. Die beide waren gerade zwischen Ludwigsfeld und dem dortigen Gurrenhof unterwegs, als ein Tier, vermutlich ein Hase, am Pferd vorbeilief und es erschreckte. Das Pferd lief daraufhin aus Angst rückwärts in den Illerkanal. Die Reiterin konnte noch vom Pferd absteigen und blieb unverletzt. Das Pferd manövrierte sich allerdings in eine ausweglose Lage.

Feuerwehr rettet Pferd mit einem Kran aus dem Illerkanal

Weil die Uferböschung an dieser Stelle steil ist, kam das Tier nicht mehr aus eigener Kraft an Land und trieb mehrere hundert Meter weit ab. Am Ende musste schließlich die Feuerwehr anrücken. Nachdem mehrere Rettungsversuche gescheitert waren, waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren Ulm und Neu-Ulm in Zusammenarbeit mit Tauchern erfolgreich. Mit Hilfe eines Krans gelang es ihnen, das Pferd aus dem Kanal zu befördern.

Pferd wird bei Unfall leicht verletzt

Das Pferd wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es hatte sich leichte Schürfwunden an den Vorderbeinen zugezogen, um die sich schließlich ein Tierarzt kümmerte.

Die Feuerwehr Neu-Ulm war insgesamt mit 17 und die Feuerwehr Ulm mit vier Einsatzkräften vor Ort. Ein Fremdverschulden konnte die Polizei nach eigenen Angaben eindeutig ausschließen.