Am Flughafen Memmingen haben Beamte der Grenzpolizei am Donnerstagnachmittag eine Bulgarin bei der Ausreise gestoppt. Die 42-jährige wurde per Haftbefehl gesucht.

Die Frau wurde wegen Diebstahls gesucht, sie konnte nur gegen eine Sicherheitsleistung von 700 Euro eine Festnahme abwenden. Weil sie das Geld nicht hatte, bat sie ihren Mann um Hilfe. Als dieser mit dem Geld bei der Grenzpolizei ankam, stellten die Beamten fest, dass auch er wegen Diebstahls gesucht wurde.

Weiterreise nach Zahlung von 1.400 Euro

Der 49-jährige Bulgare konnte die Festnahme ebenfalls nur durch eine Zahlung von 700 Euro abwenden. Nachdem bei der Grenzpolizei insgesamt 1.400 Euro eingezahlt wurden, konnten beide die Weiterreise antreten.