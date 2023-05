Für einen größeren Polizeieinsatz hat ein 20-Jähriger am Dienstagabend im Bezirk Kufstein (Tirol) gesorgt. Er bedrohte zunächst mehrere Menschen mit einem Messer. Anschließend flüchtete er vor der Polizei - zunächst in einem Auto, später auf einem Pferd. Doch Letzteres scheiterte.

Am Dienstagabend wählten Menschen die Nummer der PI Kufstein und informierten die Beamten darüber, dass ein Mann mit nacktem Oberkörper in Ebbs um geparkte Autos schleichen würde. Als die Polizei vor Ort eintraf, saß der Mann bereits in einem Auto und stieg sofort aufs Gas, als er die Polizei bemerkte. Die Polizei erfuhr, dass der Mann, ein 20-jähriger Italiener, mit einem Messer mehrere Menschen bedroht haben soll. Ihm war es gelungen, einem davon den Fahrzeugschlüssel für dessen Auto abzunehmen. In diesem flüchtete er anschließend vor der Polizei.

Auto durchbricht Metallzaun und kracht gegen Betonmauer

Mehrere Polizeistreifen nahmen sofort die Verfolgung des Flüchtigen auf. Dabei missachtete der Mann mehrere Verkehrsregeln und durchbrach einen Metallzaun, berichtet die Polizei. Wenig später krachte er gegen eine Betonmauer und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

20-Jähriger will auf Pferd flüchten, doch fällt herunter

Als er schließlich bei einer Pferdekoppel ankam, wollte er seine Flucht auf dem Rücken eines Pferdes fortsetzen. Doch dieser Plan scheiterte. Denn kaum hatte sich der Mann aufs Pferd gesetzt, fiel er auch schon herunter. Die Beamten nutzten dieses Missgeschick und nahmen den 20-Jährigen fest. Dabei mussten die Polizisten allerdings Pfefferspray einsetzen, heißt es von Seiten der Polizei. Der Italiener wehrte sich massiv und beschädigte dabei ein sogenanntes Arrestantenfahrzeug schwer. Polizisten wurden allerdings nicht verletzt.

Polizei findet 30 Zentimeter langes Küchenmesser und Drogen bei dem Mann

Die Beamten fanden bei dem Mann ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser und stellten es sicher. Als sie anschließend das Haus des Beschuldigten durchsuchten, stellten sie eine geringe Menge Cannabiskraut sicher. Der Italiener wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.