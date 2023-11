Bis zu 450 Personen haben am Donnerstagabend an der "Solidarität für Palästina"-Demo in Kempten teilgenommen. Die Polizei zieht ein Fazit.

Zu der angemeldeten Demonstration "Solidarität für Palästina" am frühen Donnerstagabend in Kempten sind bis zu 450 Personen gekommen. Aus Sicht der Polizei verlief die Veranstaltung friedlich.

Demonstration in Kempten: Vom Hildegardplatz bis zum August-Fischer-Platz

Gegen 17 Uhr hätten sich zunächst über 300 Teilnehmer auf dem Hildegardplatz in der Innenstadt versammelt, berichtet die Polizei Kempten. Nach einer Auftaktkundgebung mit mehreren Rednern sei die Versammlung dann durch die Fußgängerzone zum August-Fischer-Platz gelaufen. An diesem Demonstrationszug und der Schweigeminute am Ende der Veranstaltung stieg die Zahl dann auf rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, berichtet die Polizei weiter.

Polizei stellt Transparente sicher

Zu Beginn der Versammlung stellte die Polizei jedoch zwei Transparente bei zwei Teilnehmern der Demonstration sicher. Laut der Polizei hätte ein Vorzeigen der Parolen einen Straftatbestand dargestellt. Die Demonstration in der Kemptener Innenstadt lief bis 18:20 Uhr. Neben Beamten der Allgäuer Polizei waren auch Beamte der Bereitschaftspolizei in Einsatz.