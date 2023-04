Bereits am Sonntag letzter Woche verständigten Passanten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau über eine offensichtlich hilflose Person in der Wallensteinstraße in Burgau.

Drogenreste an der Nase

Beim Eintreffen der Streifenbesatzung traf sie einen 26-jährigen Mann an, der vollkommen benommen und orientierungslos war. Bei der Hilfeleistung stellten die Beamten fest, dass er Reste von vermutlichen Betäubungsmitteln an der Nase hatte. Da der Mann nicht mehr geordnet sprechen konnte, durchsuchten die Beamten ihn nach Ausweispapieren. Dabei fanden sie in einer mitgeführten Tasche diverse Betäubungsmittel. Diese stellten sie sicher, nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Drogen und Bargeld sichergestellt

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Memmingen angeordneten Wohnungsdurchsuchung mithilfe eines Rauschgifthundes entdeckten die Beamten lediglich Reste eines vorangegangenen Konsums. Nach dem Abschluss der Erstmaßnahmen durch den Rauschgiftsachbearbeiter der Polizei Burgau stellten die Beamten neben geringen Mengen Kokain auch Ecstasy, Haschisch, Marihuana und eine nicht unerhebliche Menge Ketamin sowie Bargeld sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entließen die Beamten den Mann am Montagvormittag wieder. Die Ermittlungen dauern noch an.