In der Loretto Kapelle in Immenstadt hat ein Unbekannter die Kirchenorgel beschädigt. Der Täter wendete mutwillige und rohe Gewalt an.

Passiert sein muss das Ganze am Dienstag zwischen 19:00 und 19:15 Uhr, In dieser Zeit beschädigte der unbekannte Täter die Kirchenorgel in der Loretto Kapelle im Ortsteil Bühl mutwillig. Laut Polizei riss der unbekannte Täter die Abdeckung der Orgel mit derartiger Gewalt hoch, dass sie beschädigt wurde.

Nach Orgel-Beschädigung in der Loretto Kapelle: Polizei sichert Spuren

Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Immenstadt sicherte vor Ort Spuren. diese könnten auf den Täter schließen lassen. Mögliche Zeugen werden dennoch gebeten, sich bei der Polizei Immenstadt unter 08323/96100 zu melden.