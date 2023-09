Ein Mann, der auf dem Oktoberfest als Reinigungskraft arbeitete, hat offenbar mehrere Besucher des Festes bestohlen. Nachdem er nach eine Diebstahl festgenommen worden war, fand die Polizei bei ihm mehrere Handys.

Der 31-jährige rumänische Angestellte auf dem Oktoberfest, um den es geht, geriet laut einer Polizeimeldung am Mittwoch in den Fokus der Fahnder. Der 31-Jährige trat nämlich gezielt an einen Wiesnbesucher heran, der am Esperantoplatz auf einer Bank schlief. der 31-Jährige stahl das Handy des schlafenden Mannes. Danach entfernte sich der Dieb zügig in Richtung Goetheplatz. Dort konnte die Polizei ihn allerdings kontrollieren und festnehmen.

Angestellter bunkerte an Schlafplatz auf Oktoberfest mehrere Handys

Der 31-Jährige arbeitete als Reinigungskraft auf dem Oktoberfest und hatte einen Schlafplatz auf dem Festgelände. diesen Schlafplatz durchsuchten die Beamten und wurden fündig. Dort bunkerte der Mann mehrere Mobiltelefone. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass diese Mobiltelefone gestohlen wurde. Hierzu laufen weitere Ermittlungen. Der 31-Jährige wurde wegen des Diebstahls angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird noch einem Richter vorgeführt.