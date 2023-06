In Schwangau und Buchloe sind drei Menschen am Montag bei Fahrradstürzen verletzt worden. Der Rettungsdienst musste eine 64-jährige Frau ins Krankenhaus bringen. In Buchloe haben sich dagegen zwei Mädchen sehr leichtsinnig verhalten

Ein 13-jähriges Mädchen hatte am Montagabend ihre zehnjährige Freundin auf dem Fahrrad mitgenommen. Die Zehnjährige saß der Polizei zufolge bei der Fahrt verbotenerweise auf dem Lenker. Als ihre Freundin ins Schlingern geriet, stürzten die Mädchen auf die Fahrbahn. Keine der beiden hatte einen Helm getragen. Die Mädchen hatten allerdings Glück. Sie erlitten bei dem Sturz nur leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnten.

64-jährige E-Bikerin nach Sturz im Krankenhaus

Eine 64-jährige E-Bikerin ist in Schwangau am Montagmittag ebenfalls bei einem Sturz verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Radlerin ins Straucheln geraten und anschließend ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Der Rettungsdienst brachte die 64-Jährige mit mittelschweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Im Gegensatz zu den Mädchen hatte die Frau einen Helm getragen