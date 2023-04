Eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Mittwochabend ein 25-Jähriger in Kaufbeuren geliefert. Weil ihm die Polizei bereits seinen Führerschein wegen einer Verkehrsstraftat abgenommen hatte, stieg der 25-Jährige vermutlich aufs Gas, als ihn die Beamten für eine Verkehrskontrolle anhalten wollten.

Als die Beamten den jungen Mann gegen 22:00 Uhr in der Sudetenstraße stoppen wollten, beschleunigte der polizeibekannte Mann mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug so stark, dass es der Streifenbesatzung schwerfiel, an dem Auto dran zu bleiben. Schon nach wenigen hundert Metern verloren die Polizisten den Raser aus den Augen. Deshalb leiteten sie eine umfassende Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach dem Auto ein. Die Beamten entdeckten den Wagen schließlich in einem Wohngebiet in der Hans-Böckler-Straße. Der Fahrer hatte sein Auto unversperrt stehen lassen und war zu Fuß geflüchtet.

Mann stellt Auto ab und flüchtet zu Fuß

Weil der Mann der Polizei aber bereits bekannt war, war seine Flucht am Ende vollkommen umsonst. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten beschlagnahmten die Polizisten das hochwertige Auto zur Vorbereitung der Einziehung.

Polizei sucht Zeugen

Den Raser erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Zeugen, die der Raser während seiner Flucht gefährdet hat, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/9330 melden.