In Oberstdorf kam es zu einem Unfall auf einem Parkplatz. Ein Unbekannter fuhr ein anderes Auto an und flüchtete einfach. Ein Zeuge hatte das beobachtet. Dennoch sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 2:00 Uhr in der Früh, beobachtete ein Zeuge einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz in der Freiherr-von-Brutscher-Straße in Oberstdorf. Ein bislang Unbekannter fuhr Rückwärts in die Fahrerseite eines geparkten Seat Leon.

Wegen hohem Sachschaden: Auto von Unfallverursacher müsste stark beschädigt sein

Wegen der Dunkelheit konnte der Zeuge allerdings keine weiteren Angaben zu dem unbekannten Unfallverursacher machen. Die Polizei geht aber davon aus, dass der Wagen des Unbekannten deutliche Beschädigungen im Heckbereich aufweist. An dem geparkten Fahrzeug entstand nämlich kein geringer Sachschaden. Die Polizei schätzt, dass Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich entstand.

Zeugenaufruf

Die Polizei Oberstdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher haben, sich unter der 08322/96040 zu melden.