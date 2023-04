In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein obdachloser Mann in ein Gemeindehaus in Marktoberdorf eingebrochen und hat Gegenstände aus der Küche gestohlen. Der Verantwortliche des Gemeindehauses meldete den Vorfall der Polizei, die den Mann wenig später am Bahnhof antraf.

Der 40-Jährige hatte die Küche des Gemeindehauses verwüstet und offenbar auch Teile des Inventars geklaut. Die Polizei fand den Mann am Montag im Rahmen der Fahndung mit einem Koffer am Bahnhof Marktoberdorf. Als die Beamten den Koffer öffneten, war dieser der Polizeimeldung zufolge voll mit dem gestohlenen Küchengegenstände aus dem Gemeindehaus. Den Obdachlosen erwarten nun mehrere Strafverfahren.