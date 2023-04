Eine 18-köpfige Wandergruppe aus Frankreich musste am Samstagabend aus einer Notlage im Bregenzerwald in Vorarlberg gerettet werden. Sie hatten sich auf einem Rundwanderweg verlaufen.

Nach Angaben der österreichischen Polizei startete die Gruppe gegen 17:30 Uhr eine Rundwanderung in der Gemeinde Schönenbach. Dabei verlief sich die Wandergruppe und kam deshalb nicht zur vereinbarten Zeit an ihrem Reisebus an. Der Busfahrer alarmierte daher gegen 20:15 Uhr die Polizei.

"Gegen 21:00 Uhr konnten die ersten Personen der 18-köpfigen Gruppe auf dem Güterweg zwischen Schönenbach und Sibratsgfäll angetroffen werden", teilt die Polizei weiter mit. Etwa eine halbe Stunde später konnten die restlichen größtenteils ältere Gruppenmitglieder unverletzt, aber sehr erschöpft zum Reisebus gebracht werden. An der Suchaktion waren neun Personen der Bergrettung Bizau, zwei Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber beteiligt.