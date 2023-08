Eine Schwimmerin ist im Bodensee bei Bregenz kurz davor zu ertrinken. Drei Passanten greifen ein und retten der Frau vermutlich das Leben.

Die 76-jährige Frau, die in Bregenz wohnt, schwamm am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr im Bodensee im Bereich des Steinstrandes in der Nähe des Sporthafens in Bregenz. Eine Begleitung hatte sie laut Polizei nicht dabei, dafür aber eine "Safety Bouy", eine Schwimmboje. Trotzdem geriet die 76-Jährige beim zurückschwimmen ans Ufer in Not.

Rettung am Bodensee: Passanten ziehen Frau aus dem Wasser

Die 76-Jährige rief noch um Hilfe, doch schon kurz drauf trieb sie bäuchlings und mit dem Gesicht unter Wasser an der Oberfläche. Drei Passanten, die am Morgen am Hafen unterwegs waren, bekamen den dramatischen Vorfall im Wasser mit. Sie zögerten keine Sekunde: Sie kamen der Frau zu Hilfe, brachten sie an Land und begannen dort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Schwimmerin mit Hubschrauber ins Krankenhaus Feldkirch geflogen

Als dann wenig später die Rettung eintraf, übernahm der Notarzt die Versorgung der älteren Frau. Ein Hubschrauber brachte sie anschließend ins Krankenhaus in Feldkirch. Dort wird die Frau derzeit intensivmedizinisch behandelt.