Ein Niesanfall hat auf der A8 bei Burgau einen Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen verursacht. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Laut Polizei war ein LKW-Fahrer am frühen Mittwochmorgen auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Aufgrund einer Niesattacke soll der Fahrer mit seinem LKW auf den Seitenstreifen geraten sein. Dort kollidierte er dann mit einem Autotransporter, der dort mit einer Reifenpanne abgestellt war.

Niesattacke auf A8 bei Burgau: Vier Fahrzeuge sind kaputt

Durch den Zusammenprall wurden beide LKW an jeweils einer Fahrzeugseite schwer beschädigt. Zwei nachfolgende Autos prallten daraufhin in umherliegende Trümmerteile und wurden ebenfalls beschädigt. Verletzte gab es bei dem Unfall glücklicherweise nicht. An den LKW entstand jedoch ein Sachschaden von jeweils rund 10.000 Euro. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf jeweils etwa 1.000 Euro, so die Polizei weiter.

Die beiden LKW und ein Auto mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Feuerwehr und ein Privatunternehmen sicherten die Unfallstelle ab.