Bei Neuravensburg ist am frühen Montagmorgen ein Auto in Brand geraten. Die Polizei sucht noch nach der Ursache.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, geriet das Auto gegen 3:30 Uhr in Reute bei Neuravensburg in Flammen. Der PKW der Marke VW war an einem Wohnhaus abgestellt.

Brand in Reute: Auto komplett zerstört

Durch die Flammen sei ein Alarm ausgelöst worden. Durch diesen hätten Anwohner den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Der Wagen sei durch die Flammen komplett zerstört worden, so die Polizei. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Warum der Volkswagen Feuer fing ist noch völlig unklar. Der Schaden durch das Feuer beläuft sich auf rund 18.000 Euro.