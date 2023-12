Neu-Ulm: Fahrgäste beleidigen Busfahrer und spucken ihm ins Gesicht

Weil er sie nicht außerhalb der offiziellen Haltestellen aussteigen lassen wollte, beleidigten und bespuckten zwei Fahrgäste einen Busfahrer in Neu-Ulm. Die Polizei konnte die Männer anschließend kontrollieren, wobei einer den Beamten schon bekannt war.

Laut Polizei fuhren die beiden Fahrgäste am Dienstagnachmittag mit dem Linienbus von Ulm nach Neu-Ulm. Die beiden Männer wollten dann jedoch außerhalb einer Haltestelle aussteigen. Das verweigerte der Busfahrer. Er verwies auf die nächste Haltestelle.

Beleidigt und ins Gesicht gespuckt

Das missfiel den beiden Fahrgästen so sehr, dass sie anfingen den Busfahrer zu beleidigen und ihm obendrein ins Gesicht zu spucken. Im weiteren Verlauf schlug einer der beiden gegen einen im Bus befindlichen Fahrkartendrucker. Ob dieser einen Schaden davon trug, muss der Polizei zufolge noch ermittelt werden.

Fahrgast schon zur Festnahme ausgeschrieben

Die beiden Männer im Alter von 22 und 23 Jahren stiegen an der Adenauer Brücke in Neu-Ulm aus. Eine Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm traf die Männer an und kontrollierte sie. Die Beamten stellten fest, dass einer der Männer zur Festnahme ausgeschrieben war, weil er eine Geldstrafe nicht beglich. Eine mögliche Haft konnte er durch das Zahlen der Strafe verhindern. Gegen die Männer leiteten die Beamten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung ein.