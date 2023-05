Am Montagvormittag befand sich eine 41-Jährige in einem Erlebnisbad in der Wiblinger Straße. Als sich die Dame gerade in einer dortigen Dampfsauna befand, betrat plötzlich ein bislang unbekannter Täter ebenfalls die entsprechende Dampfsauna und setzte sich auf den direkt gegenüberliegenden Platz.

Kurz darauf fing der männliche Täter im augenscheinlich gehobenen Alter an, sich selbst zu befriedigen. Aufgrund dessen verließ die Geschädigte den Saunabereich und informierte das Badepersonal. Mögliche Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm (Tel.: 0731 / 80130) zu melden.