Ein zehnjähriges Mädchen ist am Freitagmorgen mit ihrem siebenjährigen Bruder auf dem Weg zur Schule. Die Kinder gehen über eine Fußgängerampel. Zeitgleich biegt ein Auto ab und übersieht die Kinder.

Das Mädchen und ihr Bruder waren zu Fuß in der Reuttier Straße unterwegs und auf dem Weg zur Schule. Die Kinder gingen laut Polizei über eine Fußgängerampel, die für Fußgänger zu diesem Zeitpunkt "Grün" anzeigte.

Angefahren und leicht verletzt

Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Täter mit seinem Auto ebenfalls bei "Grün" von der Bahnhofstraße in die Reuttier Straße ab. Der Autofahrer übersah dabei die in gleicher Richtung querenden Kinder. Dabei wurde das Mädchen von dem Wagen an der rechten Körperseite touchiert. "Glücklicherweise wurde das junge Mädchen durch die Kollision nur leicht verletzt und konnte noch vor Ort an die Erziehungsberechtigten übergeben werden", berichtet die Polizei.

Polizei sucht dunkles Fahrzeug

Der siebenjährige Bruder hielt sich hinter seiner Schwester auf und wurde deshalb nicht angefahren und somit auch nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich es bei dem unfallverursachenden Auto um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm (Tel.: 0731 / 80130) zu melden.