Ein nackter Mann ist in der Nacht auf Sonntag mit einem Messer durch Memmingen gelaufen. Die Polizei durchsuchte daraufhin seine Wohnung.

Am Sonntag ging gegen 04:15 Uhr beim Polizeinotruf die Mitteilung ein, dass ein nackter Mann mit einem Messer in der Benninger Straße in Memmingen unterwegs sei. Mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektionen Memmingen und Mindelheim sowie des Einsatzzuges Kempten steuerten daraufhin den Einsatzort an, berichtet die Polizei.

Polizei stößt auf stark betrunkenen Mann in Memmingen

Die Beamten beobachteten, dass der Mann in ein Anwesen in der Benninger Straße ging. Die Polizisten gingen hinterher und stießen auf den Verdächtigen. Es handelte sich um einen 26-Jährigen, der stark betrunken war.

Als die Polizisten seine Wohnung durchsuchten, fanden sie ein Butterflymesser und eine geringe Menge Marihuana. Sie stellten die Sachen sicher. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffen- und gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.