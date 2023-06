Am Samstagnachmittag ist es auf einer vom Segelclub Marktoberdorf organisierten Segelregatta zu einem Unfall gekommen. Laut Polizeiangaben kennterte die Jolle eines 84-jährigen Seglers, der bis dato unfallfrei geblieben war. Der 84-Jährige verhing sich bei einem Wendemanöver mit der Rettungsweste im Großbaum.

Dadurch wurde die Jolle zu stark vom Wind erfasst und kenterte. Andere Teilnehmer der Regatta bargen den 84-Jährigen und brachten ihn ans Ufer. Die Segeljolle wurde durch die Wasserwacht und die Wasserschutzpolizei sowie mit Hilfe des Regattaveranstalters gemeinsam zur nächsten Uferstelle an Land gezogen. Der Segler erlitt nur leichte Schürfwunden. Am Boot entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.