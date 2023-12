In Lindau hat sich ein Autofahrer nach einem Unfall vorbildlich verhalten. Der Mann hatte am Donnerstag eine Seniorin gestreift. Anstatt abzuhauen blieb er und kümmerte sich um die Verletzte. Auch in Marktoberdorf wurde ein Fußgänger bei einem Unfall verletzt.

Morgensonne blendet Fahrer in Lindau

Der 66-jährige Autofahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 10:00 Uhr in Lindau die Schönauer Straße. Der Polizei zufolge übersah der Mann wegen der tief stehenden Morgensonne eine am rechten Fahrbahnrand laufende 85-jährige Frau mit ihrem Rollator. Beim Vorbeifahren touchierte der 66-Jährige die Frau, die daraufhin stürzte.

Unfallverursacher kümmert sich um Verletzte

Der 66-Jährige hielt sofort an und kümmerte sich um die gestürzte Frau. Weil die 85-Jährige sich an der Hand verletzt hatte und über Schmerzen klagte, fuhr er sie gleich ins nahegelegene Krankenhaus. Gegen den 66-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein.

Weiterer Unfall mit Fußgänger in Marktoberdorf

In Marktoberdorf kam es am Donnerstagfrüh zu einem weiteren Unfall mit einem Fußgänger, der von Kohlhunden nach Marktoberdorf lief. Er nutzte laut Polizei richtigerweise die Sraße entgegen der Fahrtrichtung. Ein in Richtung Kohlhunden fahrendes Auto fuhr zu dicht an dem Fußgänger vorbei und streifte ihn mit dem Außenspiegel.

Polizei sucht Autofahrer

Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Der verantwortliche Fahrer und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/96040 zu melden.