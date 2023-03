Bereits am Sonntag, 05. März hatte es in Ofterschwang einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 84-jähriger Autofahrer und seine 82-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Nachdem die Frau in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus verstorben ist, ist am Samstagabend nun auch der 84-jährige Fahrer des Autos seinen Verletzungen erlegen.

Bei dem Unfall Anfang März wurde der 84-jährige Autofahrer schwer verletzt. Am Samstagabend ist er nun an den Verletzungen, die er sich bei dem Unfall zugezogen hatte, verstorben, teilte das Krankenhaus mit. Drei Tage zuvor war bereits seine 82-jährige Beifahrer, die nach dem Unfall eigentlich "leicht verletzt" ins Krankenhaus eingeliefert wurde, gestorben. Die genaue Todesursache hat die Polizei nicht bekanntgegeben. "Die Polizeiinspektion Sonthofen schaltete die Staatsanwaltschaft ein", heißt es im Polizeibericht.

Frontal-Crash mit mehreren Autos

Am 5. März war der 84-jährige Autofahrer die B 19 von Sonthofen in Richtung Oberstdorf entlang gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Auto. Anschließend fuhr der 84-Jährige weiter auf der Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Auto zusammen. Der 84-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Fahrzeuginsassen der anderen Autos wurden laut Polizei nicht verletzt.