Am Samstagabend musste die Polizei Günzburg zu einem Streit in einer Arbeiterunterkunft in Bubesheim ausrücken. Zwei betrunkene Bewohner waren aus unbekannten Gründen in Streit geraten. Einer von beiden randalierte auf der Polizeidienststelle weiter.

Wegen ihres aggressiven Verhaltens sollten die beiden Männer die Unterkunft verlassen. Weil einer der Männer sehr aggressiv war und der andere wegen seines Alkoholpegels einen hilflosen Eindruck machte, nahmen die Beamten die Beiden in Gewahrsam. Wegen der Alkoholisierung der beiden und der Sprachbarriere blieben die Gründe für den Streit weiter unklar. Der Polizeimeldung zufolge hatte ein Mann den anderen durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt.

Randale in Arrestzelle

Beide Männer wurden auf der Polizeistation in verschiedene Zellen gebracht. Während der Geschädigte sich in seiner Arrestzelle friedlich verhielt, randalierte sein Kontrahent in seiner Zelle weiter. Er beschädigte die Matratze und setzte die Zelle unter Wasser. Bei der Zellenkontrolle beleidigte er außerdem die Beamten wiederholt. Beide Männer wurden nach ihrer Ausnüchterung wieder entlassen.