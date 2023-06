In Bad Grönenbach ist am Donnerstag ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer eskaliert. Die Polizei sucht nun nach einem Audi-Fahrer.

In Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) haben sich am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr ein 56-jähriger E-Bike-Fahrer und ein noch unbekannter Autofahrer in Haare bekommen. Nach einem verbalen Streit sei der 56-Jährige zunächst davon gefahren, berichtet die Polizei. Der Autofahrer haben den Mann jedoch verfolgt und sei dann an der Kreuzung Ursberger Straße/Ringeisenstraße auf den E-Bike-Fahrer zugefahren.

Bad Grönenbach: E-Bike-Fahrer muss von Rad springen

Der Radfahrer versuchte eine Kollision zu vermeiden, wich dem Auto aus und sprang von seinem E-Bike ab. Trotzdem touchierte der Autofahrer mit der linken Vorderseite seines Fahrzeugs in den Hinterreifen des E-Bikes. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer dann. An dem Reifen des Fahrrades entstand ein Schaden in nicht bekannter Höhe.

Autofahrer versucht Mann vom Rad zu fahren: Die Polizei sucht diesen Audi-Fahrer

Die Polizei sucht den Autofahrer nun. Bei ihm handelt es sich um einen Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren. Er ist zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und spricht Deutsch ohne Akzent. Unterwegs war er mit einem grauen SUV der Marke Audi, Modell Q5. Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem Autofahrer machen kann, soll sich bitte bei der Polizei in Memmingen melden. Die Telefonnummer lautet 08331-1000.