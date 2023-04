Nach einem erfolgreichen Schockanruf in Kempten im März hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Polizei in Sachsen hat bei einem polnischen Autofahrer Schmuck und Goldmünzen gefunden.

Am 20. März hatte ein Täter bei einer 83-Jährigen in Kempten Schmuck und Goldmünzen im Wert von 30.000 Euro erbeutet. Die Täter gingen nach der üblichen Masche des Schockanrufs vor. Am Telefon gaben sie sich als Polizeibeamte und Staatsanwälte aus und behaupteten, das ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden übergab die 83-Jährige Schmuck und Goldmünzen an die Täter. Der Bruder des Opfers zeigte am nächsten Tag den Vorfall bei der Polizei an.

Wertgegenstände bei Durchsuchungen gefunden

Zwei Tage nach dem Vorfall kontrollierte die Polizei in Sachsen einen polnischen Autofahrer. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten mehrere Schmuckstücke und Goldmünzen. Durch weiterer Ermittlungen kam heraus, dass der Pole die Gegenstände von einem Komplizen in einem Hotelzimmer in Nürnberg abgeholt hatte. Bei der Durchsuchung des Zimmers entdeckten die Polizisten weiteren Schmuck und Goldmünzen. Die Kriminalpolizei Kempten konnten die sichergestellten Wertgegenstände dem Opfer in Kempten zuordnen.

Tatverdächtige in U-Haft

Beide Männer konnten die Herkunft der Gegenstände nicht erklären. Weil sie als Abholer nach Schockanrufen im Raum Nürnberg und Oberfranken in Frage kamen, wurden beide Männer dem Haftrichter vorgeführt, der für beide Untersuchungshaft anordnete.