Am Ostermontag hat ein Paar in Bregenz Polizeibeamte angegriffen und teils verletzt. Vorausgegangen war eine Schlägerei an einer Tankstelle.

Laut der Vorarlberger Polizei war es gegen 16.15 Uhr zu einer Schlägerei zwischen drei Personen an einer Tankstelle in der Rheinstraße gekommen. Drei der beteiligten Personen konnten jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife die Flucht in Richtung Prälatendammstraße ergreifen. Dort entdeckten die Beamten dann einen polizeibekannten 32-jährigen Mann und seine 23-jährige Begleiterin.

Polizeibeamten verletzt

Bei der Befragung habe der Mann allerdings wild gestikuliert und die Beamten angeschrien, so die Polizei weiter. Da er sein Verhalten nicht abstellte, nahmen die Polizeibeamten den Mann fest. Während der Festnahme schlug der 32-Jährige dann mit der Faust in den Bauch eines der Beamten und versetzte dem Polizisten zudem einen Tritt gegen den Kopf. Der Beamte erlitt dabei Prellungen an Kopf und Ellbogen.

Auch Frau attackiert Beamte

Während der Festnahme attackierte plötzlich auch die 23-jährige Frau die Polizeibeamten und versuchte die Festnahme zu verhindern - auch ihr musste die Polizei Hand- und Fußfesseln anlegen. Das Pärchen wird sich nun wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und Beleidigung verantworten müssen.