Unfall nach einem Adventskonzerts bei Laupheim: Mehrere Menschen brechen durch Boden und stürzten in den Keller des Hauses.

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst bei Laupheim (Landkreis Biberach) in der Nacht zum Sonntag. Laut dem Polizeipräsidium Ulm befanden sich rund 150 Menschen nach einem Adventskonzert eines Musikvereins in einem leerstehenden Haus in Untersulmetingen. Gegen 2:30 Uhr gab dann plötzlich der Boden in einem Zimmer im Erdgeschoss nach. Eine größere Anzahl Personen stürzten daraufhin in den Keller des Hauses.

Boden bricht ein: Fünf Verletzte bei Konzert bei Laupheim

Die meisten der abgestürzten Personen blieben unverletzt. Nach Angaben der Polizei zogen sich fünf Menschen leichte Verletzungen zu. Noch ist unklar, warum der Boden des Hauses plötzlich zusammenbrach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren neun Rettungswagen, fünf Notärzte, die Polizei und die Feuerwehren aus Laupheim, Biberach und Untersulmetingen in Einsatz. Diese versorgten die Verletzten und betreuten die restlichen anwesenden Personen. Untersulmetingen ist ein Stadtteil von Laupheim. Insgesamt leben dort 2.180 Menschen.