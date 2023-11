In Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) sitzt ein Mann wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Dem 34-Jährigen wird vorgeworfen, einen anderen Mann bei einer Schlägerei schwer verletzt zu haben.

Am Sonntag, gegen 02:35 Uhr morgens war es vor einem Lokal in der Lausitzer Straße in Geretsried zwischen einem Polen und einem Kroaten zu einer Auseinandersetzung gekommen. Den Schilderungen der Polizei Oberbayern zufolge soll der 34-jährige Pole seinen 40-jährigen Kontrahenten mit Fäusten niedergeschlagen und dem am Boden liegenden Mann mit den Füßen auf den Kopf gesprungen sein.

Opfer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt

Während der Tatverdächtige zunächst flüchtete, bracht der Rettungsdienst den 40-Jährigen, der im Landkreis wohnt, zur Behandlung in ein Krankenhaus. Er erlitt mehrere Frakturen und wurde operiert. Glücklicherweise schwebt er nicht in Lebensgefahr.

Tatverdächtiger lässt sich widerstandslos festnehmen

Die Beamten der Polizeiinspektion Geretsried und der Kriminalpolizei Weilheim übernahmen die Ermittlungen zur Identifizierung und Ergreifung des flüchtigen Tatverdächtigen. Gegen 04.30 Uhr morgens gelang es Polizeibeamten der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim den Tatverdächtigen, der bei Bekannten in deren Wohnung in Geretsried untergetaucht war, ausfindig zu machen. Dort ließ er sich widerstandslos festnehmen.

Verdächtiger sitzt in U-Haft

Der in Deutschland wohnsitzlose Mann wurde der Kripo übergeben, zuvor wurde ihm Blut abgenommen um festzustellen, ob er unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Am heutigen Montag wurde er dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II unter dem Tatvorwurf des versuchten Totschlags von den zuständigen Ermittlern der Kripo Weilheim dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter entsprach dem Antrag und erließ einen Haftbefehl. Der 34-jährige Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er jetzt in Untersuchungshaft sitzt.