Auf spektakuläre Weise ist am Dienstag ein Mann (27) in seine eigene Wohnung eingestiegen. Das Problem: Nach einem Brand war sie versiegelt.

Am Sonntagabend ist gegen 20:30 Uhr in Bermatingen (Bodenseekreis), einer 4.000-Einwohner-Gemeinde im Hinterland des Bodensees, ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Aus noch unbekannter Ursache entstand auf dem Balkon im ersten Obergeschoss ein Feuer, das auf das Wohnhaus überzugreifen drohte, berichtet die Polizei.

Rauch macht Wohnungen in Bermatingen unbewohnbar

Durch den Rauch wurde die Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht mehr bewohnbar sind, Informiert die Polizei. Die Beamten nahmen daraufhin die Ermittlungen zur Brandursache auf und versiegelte die Wohnung, auf deren Balkon das Feuer ausgebrochen war.

Doch das kümmerte einen 27-jährigen Bewohner offenbar wenig. Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, "lieh" sich der junge Mann den Gabelstapler eines Betriebes in Ahausen aus und machte sich auf dem Weg zu dem Mehrfamilienhaus.

Mann lässt sich von Gabelstapler auf Balkon heben und dringt in versiegelte Wohnung ein

Während ein Komplize den Stapler bediente, stellte sich der 27-Jährige auf die Gabel des Fahrzeugs und ließ sich zum Balkon seiner Wohnung heben. Dort angekommen kraxelte er auf den Balkon, gelangte durch die beschädigte Balkontür in die Wohnung und nahm daraus einige Gegenstände mit.

Ein Zeuge beobachtete jedoch das Ganze und verständigten am nächsten Morgen die Polizei. Als die Beamten den Tatverdächtigen aufsuchten, sagte dieser, dass er am Vorabend unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden habe. Er musste daraufhin zur Blutentnahme.

27-Jähriger muss sich wegen mehrerer Vergehen verantworten

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstrickungsbruchs verantworten. Die Polizei ermittelt.