Bei Hittisau hat ein Mann bei Holzarbeiten einen mysteriösen Tresor gefunden. Jetzt ermittelt die Polizei

Bereits am Donnerstag letzte Woche meldete ein Mann bei der Polizeiinspektion Hittisau, dass er im Zuge von Holzarbeiten in Hittisau im Bereich Hinterberg einen Tresor gefunden habe. Bei der Nachschau stellten die Beamte fest, dass es sich um einen weißen Tresor mit den Maßen 40x35x48 cm der Marke "Rieffel/Switzerland" handelt. An der Unterseite des Tresors wurde eine Öffnung von 7 cm geschnitten. Das Behältnis wurde von den Polizisten geborgen und zur Polizeiinspektion gebracht. Der Tresor dürfte im Zeitraum von Mitte Februar 2023 bis 11.04.2023 am Fundort entsorgt worden sein. Der Stahltresor konnte bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hittisau in Verbindung zu setzen.