Weil jegliches Lebenszeichen einer Familie fehlte, überprüften Polizisten in Herten eine Wohnung - und machten einen schrecklichen Fund.

Die Polizisten entdeckten am Dienstagabend eine 37-Jährige und ihre beiden fünf und acht Jahre alten Töchter leblos in ihrer Wohnung in der Stadt Herten in Nordrhein-Westfalen liegen. Für die Drei kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen.

picture alliance/dpa/7aktuell.de | Marc Gruber

Bekannte kann türkische Familie nicht mehr erreichen und ruft Polizei

Wie die Polizei berichtet, hatte eine Bekannte der Frau die Polizei informiert, weil sie die türkische Familie nicht mehr erreichen konnte. Wie genau die Frau und ihre beiden Kinder ums Leben gekommen sind, ist derzeit noch völlig unklar. Das konnten die Ermittler vor Ort nicht feststellen, heißt es von Seiten der Polizei. Weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen stehen aber noch aus. Die Polizei bildete bereits eine Mordkommission, um die Todesumstände der Drei zu ermitteln.

picture alliance/dpa/7aktuell.de | Marc Gruber

Polizei nimmt Lebensgefährten der Frau in Marl fest

Der Lebensgefährte der Frau und Vater ihrer Kinder, ein 35-Jähriger, traf die Polizei zunächst nicht an. Die Beamten suchten anschließend intensiv nach dem Mann und wurde schließlich fündig. In der benachbarten Stadt Marl, nur etwa 10 Kilometer von Herten entfernt, nahmen sie ihn am frühen Mittwochmorgen fest, heißt es von Seiten der Polizei. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.