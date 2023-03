Bei einem schweren Unfall auf der Fernpassstraße B179 bei Musau sind am späten Freitagnachmittag zwei Personen verletzt worden - darunter auch ein deutscher Autofahrer.

Nach Angaben der Tiroler Polizei war es gegen 17:30 Uhr zu dem Unfall gekommen. Ein 65-jähriger Autofahrer aus Deutschland war von Reutte in Richtung Vils unterwegs und war - aus noch ungeklärter Ursache - plötzlich nach rechts auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden LKW.

Zwei Verletzte

Durch die heftige Kollision wurde der 65-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Im Anschluss habe dann ein Rettungshubschrauber den 65-Jährigen in die Unfallklinik nach Murnau gebracht, so die Polizei weiter. Der 27-jährige Fahrer des LKW konnte sich selbst aus seinem völlig zerstörten Fahrzeug befreien. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Auch nachfolgendes Auto getroffen

Ein nachfolgendes Fahrzeug wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Fahrer blieb jedoch unverletzt. Die Fernpassstraße war im Bereich Musau rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.