Bereits am 7. Mai ist es in Sonthofen in einem Bikepark zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Während eines Sprungs tauchte plötzlich ein Kind vor einem Mountainbiker auf. Beim anschließenden Ausweichmanöver stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Die Polizei sucht jetzt nach dem Kind und seinen Eltern.

Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall gegen 15:15 Uhr im Bikepark am Tannachwäldchen. Der Mountainbiker befuhr einen sogenannten "Kicker" und befand sich bereits in der Luft, als plötzlich ein Kind vor ihm auftauchte. Der Biker versuchte der Polizeimeldung zufolge noch in der Luft auszuweichen und stürzte dabei. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zeuge meldet sich mit weiteren Informationen

Bislang hatte die Polizei keinerlei Informationen zu dem Kind oder dessen Eltern. Ein Zeuge hat sich jetzt bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass es sich bei dem Kind um einen etwa fünf Jahre alten Buben gehandelt haben soll.

Beschreibung des Kindes und der Eltern

Der blonde Junge hatte der Polizei zufolge zum Unfallzeitpunkt zwei Pflaster zwischen der Nase und der Lippe. Eine bislang unbekannte Frau hatte das Kind unmittelbar vor dem Unfall noch zurückgezogen. Der Vater des Kindes war bei dem Unfall ebenfalls vor Ort, doch er verließ das Gelände nach dem Unfall mit seinem Sohn. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls und die Eltern des Kindes dringend, sich bei ihnen unter der Telefonnummer 08321/6635-0 zu melden. (PI Sonthofen)