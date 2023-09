Motorradunfall am Montag zwischen Hittisau und Lingenau: Zwei Motorradfahrer stoßen frontal zusammen. Beide Biker werden schwer verletzt.

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei am Montag 4. September 2023 gegen 18:10 Uhr. Auf der Straße, die von Hittisau in Richtung Lingau führt, fuhr zu dieser Zeit ein 22-jähriger österreichischer Motorradfahrer. Schon im Gemeindegebiet von Lingenau, kam der Motorradlenker in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort war gerade zu diesem Zeitpunkt ein anderer Motorradfahrer, ein 62-jähriger Deutscher, unterwegs.



Frontal krachten die Motorräder gegeneinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 22-Jährige in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 62-Jährige blieb auf der Straße liegen. An ihren Maschinen entstand Totalschaden.

Großaufgebot bei Unfall mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern im Einsatz

Schnell rückten die Einsatzkräfte an. Unter anderem die Bundespolizei, drei Feuerwehrautos mit 25 Feuerwehrleuten, ein First Responder und ein Notarzt, das Rote Kreuz mit zwei Rettungsfahrzeugen, sowie zwei Notarzthubschrauber. Beide Motorradfahrer hatten bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Die beiden Rettungshubschrauber Christophorus 8 und Christoph 45 brachten sie in das Krankenhaus Feldkirch beziehungsweise in das Krankenhaus nach Ravensburg.

Straße komplett gesperrt - Ermittlungen zur genauen Unfallursache

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die genaue Unfallursache ist aktuell Gegenstand weiterer Ermittlungen, teilt die Polizei mit.

Die Gemeinden Hittisau und Lingenau und die L205

Die Gemeinden Hittisau (2.094 Einwohner) und Lingenau (1.578 Einwohner) liegen im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Die L205 beziehungsweise Hittisauer Straße, auf der der Unfall passierte, ist eine Landstraße, die durch mehrere kleine Orte, teils aber auch durch mehrere unübersichtliche Kurven führt.